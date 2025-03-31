HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Balıkesir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.İlçede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'ni...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 35 göçmene, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

İlgili Haberler

Bilecik’te tavuk çiftliği yangında hasar gördü haberi
Yerel
31 Mart 2025, 22:10

Bilecik’te tavuk çiftliği yangında hasar gördü haberi

Çanakkale’de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 22:00

Çanakkale’de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 21:14

Tekirdağ’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 20:54

Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

GÜNCELLEME – Tekirdağ’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 20:34

GÜNCELLEME – Tekirdağ’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı haberi

GÜNCELLEME – Çanakkale’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi haberi
Yerel
31 Mart 2025, 19:14

GÜNCELLEME – Çanakkale’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi haberi

Bilecik’te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı haberi Bilecik’te silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı haberi Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi haberi Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi haberi