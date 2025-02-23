Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Erdek Otogarı civarında kapıları açık unutulan ve anahtarı içinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamyonetin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Ekipler, T.Ç'nin çaldığı belirlenen aracı Düzler mevkisinde kaza yapmış halde buldu.
Kazayı yaptıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka çekildi.
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