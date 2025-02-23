SON DAKİKA
Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi
Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi
Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi
Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi
Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi

Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, Erdek Otogarı civarında kapıları açık unutulan ve anahtarı içinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, Erdek Otogarı civarında kapıları açık unutulan ve anahtarı içinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamyonetin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, T.Ç'nin çaldığı belirlenen aracı Düzler mevkisinde kaza yapmış halde buldu.

Kazayı yaptıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

İlgili Haberler

Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 17:34

Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi

Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 17:34

Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi

İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 17:21

İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 17:01

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi

Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 16:44

Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi

İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 16:04

İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi

Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi