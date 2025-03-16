Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Burhaniye'den Ayvalık istikametine seyreden H.A, idaresindeki 10 RS 344 plakalı hafif ticari araç E-87 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü H.A. ve araçta bulunan M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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