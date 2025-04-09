Balıkesir’de F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi Mezuniyet Töreni yapıldı haberi

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 78'inci dönem F-16 tipte tam harbe hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Uzun süren akademik ve fiziksel eğitimler sonucu mezun olan üsteğmenler için 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, dönem birincisinin yaş kütüğüne uçak maketi çakmasının ardından mezuniyet belgesini verdi.

Orgeneral Kadıoğlu, eğitimi tamamlayan savaş pilotlarına mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından pilotlara seslenerek, başarı diledi ve tebrik etti.

Pilotlar için mücadelenin daima süreceğini belirten Kadıoğlu, şöyle konuştu:

“Genç Kartalları Hava Kuvvetlerinin büyük coğrafyasının dört bir tarafına gönderiyoruz. Henüz onlar için mücadele bitmedi. Önümüzdeki en az 1,5 sene filolarda yine öğretmenlerinin nezaretinde uçmaya devam edecekler. Bundan 1,5 sene sonra biz onlara 'bu adamı koluma alır, harbe giderim, güvenirim ve onunla birlikte savaşabilirim.' diyeceğiz. O yüzden önlerinde uzun bir yol var. Mesleklerinde 'düze çıkmak' diye bir şey yok. Bundan sonra 2'li kol lideri, 4'lü kol lideri, öğretmen pilot olacaklar. Pek çok eğitimlerle mesleklerinde son derece güzel yerlere gelecekler. Ellerini yeni gelen gençlere vermek suretiyle üstlerine düşen vazifeyi yerine getirmenin verdiği vicdani rahatlıkla yeni nesillere emanetlerini aktaracaklar. Mezuniyetlerini tekrar kutluyorum, başarılar diliyorum, sağlık ve esenlik içerisinde bir ömür temenni ediyorum. Kazasız, belasız bir şekilde meslek hayatlarını sürdürmelerini diliyorum. Allah hepinizin yolunu, bahtını açık etsin.”

Konuşmanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, eğitimi tamamlayan pilotlar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Törende, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Hava Kuvvetleri Komutanlığının komuta kademesi ve mezun pilotların aileleri yer aldı.