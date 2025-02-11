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Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi
THY Teknik AŞ ile IndiGo arasında bakım anlaşması haberi
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Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler K.G, A.D, B.B. ve V.B'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, ünlü markalara ait 19 adet saat, elektronik eşyalar, maddi değeri yüksek tespihler ve parfümler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.B. ve K.G. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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