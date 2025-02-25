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Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
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Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına aldı.Jandarma Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde meydana gele...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına aldı.

Jandarma Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 14 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin operasyon yaptı.

Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Aramalarda 137 sentetik uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 2 av tüfeği, 420 litre kaçak alkol, 20 litre etil alkol, 80 boş cam şişe ve 100 boş plastik şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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