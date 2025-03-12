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Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi
Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
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Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede kaçak sigara satışı yapıldığı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Polis adreslerde yaptığı aramada 2 bin 574 elektronik sigara, 6 bin 956 elektronik sigara aparatı, 3 bin 341 elektronik sigara likiti, 3 bin 155 elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, 1010 cinsel içerikli macun, 862 cinsel içerikli içecek, 720 cinsel içerikli hap, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 puro, 5 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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