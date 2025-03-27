HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

Balıkesir’de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Onur A. idaresindeki 10 TZ 686 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu üzerinde, Çay Köprüsü üstünde Yalçın K. yönetiminde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Onur A. idaresindeki 10 TZ 686 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu üzerinde, Çay Köprüsü üstünde Yalçın K. yönetimindeki 10 HA 902 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı, hafif ticari araçtaki Fadime K. yaşamını yitirdi.

Fadime K'nin cesedi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

İlgili Haberler

İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi otogardaki polis noktasına ziyaret: haberi
Yerel
27 Mart 2025, 19:34

İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi otogardaki polis noktasına ziyaret: haberi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
27 Mart 2025, 19:24

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram yoğunluğu için hazırlıklarını tamamladı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 18:54

Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram yoğunluğu için hazırlıklarını tamamladı haberi

Edirne’de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 18:44

Edirne’de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı haberi

Çorlu’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:54

Çorlu’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı haberi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:50

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi

Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi