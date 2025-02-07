Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi

MİRAÇ KAYA – Marmara ve Ege Denizi'ne sınırı bulunan Balıkesir'de düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi için 183 ekip, 4 sahil güvenlik botu, 5 kontrol bot, 1 mobil radar, 2 dalış timi, 12 kara aracı ve 20 dronla yeni yılda da çalışmalar yürütülüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 5 bin 887 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

İnsan kaçakçılarını yakalama konusunda da ciddi çalışmaların yapıldığını belirten Ustaoğlu, 2024'te 104 göçmen kaçakçısının tutuklandığını ifade etti.

Ustaoğlu, yeni yılda düzensiz göçle mücadele anlamında ciddi çalışmaların yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Son iki yıl içinde gerek devriye sayımızla gerek kullanmış olduğumuz diğer ekipman sayısında ciddi artışlar yaptık. Sadece sahada kullandığımız fotokapan sayımızı tam 8 kat artırmışız. Diğer yandan İHA'ların uçuş süresi iki kat artmış. Dron sayısını 10'dan 20'ye çıkartmışız ve uçuş sürelerini 3 kat artırmışız. Bunun yanında karada emniyet ve jandarmamızın yapmış olduğu sıkı denetim, devriye sayısının en az iki kat artırılması sonucu karada da etkin mücadele veriyoruz. Mobil radar olan MORAD'ı da çok etkin kullanıyoruz. Düzensiz göçle mücadele konusunda MORAD ile güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında Sahil Güvenlik ekiplerimizin bot sayısı artırıldı ve denizdeki devriye sayılarını çok ciddi artırdık. Sahil Güvenlik ekiplerimize verdiğimiz kara aracıyla sahil boyunca karadan onlar da denetim yapıyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalarda düzensiz göçü önlemenin olumlu sonuçlarını da görmeye başladık.”

– “Yaptığımız tüm bu çalışmaların neticesini de ocak ayı sonunda gördük”

Ustaoğlu, düzensiz göçle mücadele kapsamında bot üretimi yapan firmalara denetim gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda sahil kenarında bot üretimi yapan firmaların denetimini yaptık. Toplam 28 firmanın denetimini gerçekleştirdik, bu firmalardan 8'inin faaliyetini durdurduk. Arkadaşlarımızın denetimlerde yapmış olduğu çalışmalarda bu işletmelerden bir kısmının çalışma ruhsatının, vergi levhasının olmadığını gördük. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığını tahmin ettiğimiz can yelekleri, şişme botlar ve en önemlisi de şasi numaraları silinmiş deniz motoru araçları ele geçirdik. Yaptığımız denetimlerde ele geçirdiğimiz malzemelere el koyduk ve bu işletmelerin faaliyetlerini durdurduk.”

Vali Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız tüm bu çalışmaların neticesini de ocak ayı sonunda gördük. Yunan makamları düzensiz göçmen geçişleriyle ilgili bize haftalık bildirimlerde bulunuyor. Ocak ayı içinde Ayvalık'tan Yunanistan tarafına sadece bir geçişin olduğunu bildirdiler. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Ne kadar etkin mücadele verdiğimizin sonucunu da göstermiş olduk. Diğer yandan Bakanlığımızın bize gönderdiği göç araçlarımız var, bu araçlarımızı da etkin şekilde kullanıyoruz. Bu araçların göçmen kaçakçılığında çok caydırıcı etkisi oldu. Suriye'deki değişimden sonra Balıkesir'den de 89 kişi gönüllü geri dönüş yaptı. Biz bu sayının da zamanla artacağını umuyoruz.”

Düzensiz göçle mücadele kapsamında her hafta toplantılar ve analizler yaptıklarını dile getiren Ustaoğlu, geçen yıla göre daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.