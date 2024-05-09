Balıkesir’de Sahte İçki Operasyonu Düzenlendi

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi yapan bir kişinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliye ait bir depoda 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ile alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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