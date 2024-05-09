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Balıkesir’de Sahte İçki Operasyonu Düzenlendi

Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

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Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi yapan bir kişinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliye ait bir depoda 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ile alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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