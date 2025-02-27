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Balıkesir’de televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Karesi Mahallesi Kızpınar Caddesi'nde bulunan bir televizyon tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın...