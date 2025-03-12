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Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi
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Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulacak yöresel ürünler köylü pazarının yapımına başlandı.Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelin Deresi mevkisindeki pazarda yöresel ürünler satılacak.Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilgili kurumlarda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulacak yöresel ürünler köylü pazarının yapımına başlandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelin Deresi mevkisindeki pazarda yöresel ürünler satılacak.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilgili kurumlardan resmi izinlerin alınmasının ardından pazarın yapımına başlandığını belirtti.

Ersoy, pazarın ilçede yetişen coğrafi işaretli ve doğal ürünlerin belediye denetiminde satışının yapılacağı bir alan olacağını ifade ederek, satış yerinin bölge ekonomisine katkı sağlamasını ve yerel ürünlerin tanıtımına destek olmasını beklediklerini söyledi.

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