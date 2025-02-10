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Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Murat Özgen: - "Yakın dönemde bu sismik dalgalanmalar ve Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki hareketlenmeler biraz daha bu sene bu gelgiti sanırım ön plana çıkardı, fakat bununla ilgisiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde, deniz kıyısında su çekilmesi gözlendi.

Ayvalık ilçesinde, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Su çekilmesi, Sahilkent, Altınova ve dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarının da bulunduğu Küçükköy Mahallesi'nde görülebiliyor.

Kıyıdaki restoranlardan birinin işletmecisi Osman Acar Bozyel, AA muhabirine, deniz suyunun çekilmesinin hemen hemen her yıl yaşandığını söyledi.

Çekilmenin Edremit Körfezi'nde bulunan Kaz Dağları'ndaki kar yağışıyla denk geldiğini öne süren Bozyel, “Gözlemlediğim kadarıyla bu yıl önceki yıllara nazaran daha fazla çekilme oldu. Ben 12 yıldır burada hizmet veriyorum ve deniz suyunun çekilmesine artık alıştım. Bu yıl her seneden biraz daha fazla seviyede su çekilmesi mevcut.” diye konuştu.

– Edremit ilçesi

Edremit ilçesindeki Akçay Mahallesi sahilinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıya 30 metre uzaklıkta bulunan ve daha önce vatandaşların yüzerek ulaştığı bir adacık yürüyerek ulaşılabilir hale geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Adrameytieon Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, AA muhabirine, yaşanan çekilmenin mevsimsel gelgitlerle alakalı olduğunu söyledi.

Her yıl ocak-şubat aylarında kıyılarda gelgit yaşandığını belirten Özgen, “Yakın dönemde bu sismik dalgalanmalar ve Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki hareketlenmeler biraz daha bu sene bu gelgiti sanırım ön plana çıkardı, fakat bununla ilgisiz.” dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinden Akçay'daki yazlığına gelen Mustafa Sipahi ise kıyı ile adacık arasındaki derinliğin yaklaşık bir metre olduğunu aktararak, “Burasının en az 1 metre derinliği var. Şimdi hayret yürüyerek gidiyoruz karşıya. Bunun anlamını biz çözemiyorduk ama bu depremden tedirgin oluyor millet.” ifadelerini kullandı.

Gömeç ilçesi Keremköy sahili ile Kızko sahilinde de deniz suyunun yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü.

Çekilmesi
Deniz
İlçesi
Kıyı
Metre

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