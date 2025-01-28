SON DAKİKA
Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Edirne Valisi Sezer, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi

Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi

İSTANBUL (AA) – Başakşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İlgili Haberler

Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 20:48

Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi

Kocaeli’den kısa kısa haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 18:44

Kocaeli’den kısa kısa haberi

TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 17:52

TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi

Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 17:20

Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi

Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 16:34

Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi

Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 15:40

Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi

Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi