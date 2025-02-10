BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Oğurlu, makamında “Roketsan”, “Lifebox” ve “Sony” katkılarıyla yapılan “Yılın Kareleri” oylamasında “Özgür Suriye”, “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” ile “Spor” kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük”, “Haber” kategorisinde Ashraf Amra'nın “Masumiyet” fotoğraflarını tercih eden Oğurlu, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Alper Tüydeş'in “Otlar arasında” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını seçen Oğurlu, “Spor” kategorisinde ise tercihini Adem Kutucu'nun “Ata sporu” başlıklı karesinden yana kullandı.

Oğurlu, AA'nın ulusal ve uluslararası alanda yaptığı nitelikli haberlerle ve çektiği güzel fotoğraflarla, ülkenin medarıiftiharı olduğunu söyledi.

Oylamadaki her fotoğrafın değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğurlu, fotoğrafların taşıdığı anlamları dikkate alarak oylama yaptığını dile getirdi.