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Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
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Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı

ÇANAKKALE (AA) – Biga Devlet Hastanes'nde, anne adaylarına doğum sürecinde rehberlik eden Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği hizmete açıldı.

Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emrah Demirci, yaptığı açıklamada, anne adaylarının doğru bilgilendirilmesinin ve merak ettiği sorularına cevap alabilmesinin önemine değinerek, Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği'nin özellikle kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin bulunduğu alanlara konumlandırıldığını aktardı.

Muayene için gelen gebelerin, ebe ile buluşma sürecinin doğum öncesinden başladığını ifade eden Demirci, şunları söyledi:

“Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğimizde görevli ebemiz normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor. Daha sonda gebemizi alarak doğum ekibiyle tanıştırıyor, doğum odalarını gösteriyor. Ebelerimizi tüm süreçlerde gebelerimizin yol arkadaşı olarak görüyoruz. Ebelerimiz, aslında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, yeni doğan bakımı, emzirme gibi tüm süreçlerde gebelerimizin destekçisi, yol arkadaşı. Bu uygulamayla ebelerimizin tüm sürece daha aktif bir şekilde katılımını sağlamayı hedefledik.”

Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğinde görevli Ebe Kadriye Başar da polikliniğinin gebelik öncesi dönemden itibaren anne adaylarının tüm aşamalarda birebir ve danışmanlık ile rehberlik hizmeti sağladığını söyledi.

Doğum
Ebe

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