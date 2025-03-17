Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, ilçede bu yıl hizmet vermeye başlaması beklenen Dereköy Barajı'ndaki çalışmalarla ilgili DSİ Bilecik Şube Müdürü Mustafa Şimşek’ten bilgi aldı.

Aygöl, barajın tamamlanmasıyla çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşacağını, böylece tarımsal verimliliğin artacağını belirtti.

Dereköy Barajı'nın sulama altyapısına sağlayacağı katkı sayesinde bölgede ekonomik büyümeye ve tarımsal sürdürülebilirliğe önemli bir destek vermesi beklendiğini vurgulayan Aygöl, “Özellikle su kaynaklarının verimli kullanımıyla, çiftçilerimizin gelir düzeyinin artması ve tarımsal üretimde istikrar sağlanması hedefleniyor.” dedi.

– Vali Aygöl, Karaköy köyündeki taşkın kontrol sahasında inceleme yaptı

Aygöl, Karaköy köyündeki taşkın kontrol sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bölgedeki su taşkınlarının önüne geçmek için yapılacak çalışmaların önemine vurgulayan Aygöl, projenin tamamlanmasıyla köydeki yaşam kalitesinin artacağını ve tarım arazilerinin korunacağını ifade etti.

Proje kapsamında, taşkın sularının kontrol altına alınması, dere yataklarının düzenlenmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması planlanıyor. Böylece özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçilerek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.