SON DAKİKA
Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa’da konuştu: haberi
Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi
Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı haberi
Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti haberi
Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi
İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi
Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa’da konuştu: haberi
Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi
Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı haberi
Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti haberi
Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi
İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi

Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesince başlatılan "Geleceğe yeşil bir miras" adlı proje kapsamında ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu.BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Vali Şefik Aygöl, Rek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesince başlatılan “Geleceğe yeşil bir miras” adlı proje kapsamında ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile akademisyen ve öğrencilerin üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak amacıyla ceviz ve badem fidanlarının dikiminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ağaç dikim etkinliğine katılan Aygöl'ün, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, “Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir mirastır. Çevreye duyarlı gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması bizleri gururlandırıyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, merkezin, öğrencilere uygulamalı tarım deneyimi kazandırmayı, bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeyi ve çevre dostu projeler geliştirmeyi hedeflendiği projede, dikim ile hem kampüs alanında yeşil dokunun artırılması hem de tarımsal üretime uzun vadeli katkı sağlamasının amaçlandığı bildirildi.

İlgili Haberler

Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:54

Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi

Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:50

Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu haberi

KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:44

KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi

Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:40

Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi

Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:24

Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi

Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 12:04

Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi