Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesince başlatılan “Geleceğe yeşil bir miras” adlı proje kapsamında ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile akademisyen ve öğrencilerin üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak amacıyla ceviz ve badem fidanlarının dikiminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ağaç dikim etkinliğine katılan Aygöl'ün, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, “Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir mirastır. Çevreye duyarlı gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması bizleri gururlandırıyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, merkezin, öğrencilere uygulamalı tarım deneyimi kazandırmayı, bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeyi ve çevre dostu projeler geliştirmeyi hedeflendiği projede, dikim ile hem kampüs alanında yeşil dokunun artırılması hem de tarımsal üretime uzun vadeli katkı sağlamasının amaçlandığı bildirildi.