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Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada haberi
Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi
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Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekip...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

Bilecik ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlimiz genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadelede ekiplerimiz, yolların açık kalması ve vatandaşlarımızın güvenliği için aralıksız çalışıyor. Sahada, 9 greyder, 5 kamyon, 3 loder, 18 kontrol aracı, 6 kanal kazıcı, 78 personelimiz görev başındadır. Son 2 günde 229 köy yolunda karla mücadele çalışması yapılmıştır.”

Kar

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