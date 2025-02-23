Bilecik’te küçük ressamlar hayallerini resmetti haberi

Sanat Atölyesi'nde 2013 yılından bu yana resim eğitimi veren usta öğretici Recai Yaşar, öğrencileriyle birlikte 16’ncı karma resim sergisini açtı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, alışveriş merkezinin teşhir salonunda gerçekleşen sergide, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ait 230 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haftada 2 saatlik eğitimlerle karakalemden akrilik boyamaya kadar farklı teknikleri öğrenen çocuklar, hazırladıkları resimlerle su ve enerji tasarrufu mesajı verirken, hayvan sevgisini ön plana çıkardı.

Sanat Atölyesi'nde eğitim gören çocuklar, hayal dünyalarını sanatla ifade etmeyi öğrenerek özgüvenlerini artırıyor, sanatsal ve kültürel açıdan gelişim sağlıyor.

– “Sanat, çocukların kendini bulmasında büyük rol oynuyor”

Usta öğretici Recai Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin çocuklar için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Çalışmaların, çocukların sanata olan ilgisini artırdığını ifade eden Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

“Kursiyer çocuklarımızın 16’ncı karma sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimlerimizde karakalem ile başlayıp pastel, sulu ve yağlı boya tekniklerine geçiyoruz. Son aşamada ise akrilik boya ile devam ediyoruz. Çocuklarımız hangisini isterse, o alanda çalışmalarını sürdürüyor. Resim çizmek, çocuklarımızın ilgisini çekiyor. Bizim en büyük amacımız, onlara sanatı sevdirmek ve el becerilerini geliştirmelerini sağlamak.”

Sanatın çocuklar için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda kişisel gelişimin önemli bir parçası olduğuna değinen Yaşar, “Sanat, çocukların kendini bulmasında büyük rol oynuyor. Teknolojiden uzaklaşarak sanatla iç içe deneyim yaşamaları, onları mutlu ediyor. Çocuklarımızın hayalleri bizim için ilham kaynağı. Onların mutluluğuna aileleri de ortak oluyor.” dedi.

– “Çocukların hayalleri ilham kaynağı”

Sanat Atölyesi’nde 5 yaş üzeri çocuklar ve üniversite öğrencilerinin birlikte sanatla vakit geçirdiğini aktaran Yaşar, şunları söyledi:

“Kursa katılan çocuklarımızla sanatı birlikte deneyimliyoruz. Onların yeteneklerini ve sanatla olan ilgilerini keşfetmeye çalışıyoruz. Teknoloji ve ekran bağımlılığından uzaklaşarak, burada kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Sadece resim yapmayı öğrenmiyorlar, özgüven kazanıyor, paylaşımı öğreniyor ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Yeteneklerini belirlediğimiz çocuklarımızı ise güzel sanatlara yönlendiriyoruz.”

Çocukların sanatsal gelişimini desteklemenin, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek açısından önemli olduğuna dikkati çeken Yaşar, “Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Çocuklarımızın hayalleri ve yaratıcılığı, bizim için her zaman ilham kaynağı oluyor. Onlar için daha heyecanla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Resim eğitimi alan 10 yaşındaki Mehmet Akif Özcan da 2 yıldır Sanat Atölyesi'nde resim kursuna katıldığını anlatarak, musluktan damlayan su ile suyun tasarruflu kullanılması gerekliliğine mesaj vermek ve dikkat çekmek istediğini söyledi.

12 yaşındaki Ege Şenkaya ise karakalem ile 5 yıldır kursa katıldığını ve 'Mum' çizerek gelecekte karanlıkta kalmamak için enerji tasarrufunu anlatmaya çalıştığını aktardı.

12 yaşındaki Berra Topçu da müziğe olan ilgisinden dolayı akrilik boya ile müzik aletlerinden keman yaptığını, gelecekte kendini geliştirerek resim yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

8 yaşındaki Elif Berra Büyüksarı ise 6 yaşında resim yapmayı başladığını, kedileri de çok sevdiği için 'kedi ailesi' çizdiğini ifade etti.

8 yaşındaki Defne Kurtuluş da tüm hayvanları sevdiği için zürafa çizdiğini, büyüdüğünce resim yapmaya devam edeceğini aktardı.

Kursun en küçüğü 5 yaşındaki İclal Alan da kuşları olan sevgisinden dolayı aya bakan kuşu çizdiğini söyledi.