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Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi
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18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi
9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi
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Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulmasının teşvik edilmesi kararlaştırıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen topl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi

Bilecik'te düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulmasının teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine dair konular görüşüldü.

Görüşmeler sonucu, oluşturulacak yol haritasıyla sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulmasının teşvik edilmesi, sahiplenilmeyenlerin ise belediyelere ait barınaklarda bakıma alınması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı.

Belediye Başkanı

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