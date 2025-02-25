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Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulmasının teşvik edilmesi kararlaştırıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen topl...