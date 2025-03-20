Bilişim Vadisi ile Yapay Zeka Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı haberi

Yapay zeka girişimlerine stratejik yatırımlar yapan Yapay Zeka Fabrikası ile Bilişim Vadisi arasında işbirliği yapıldı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, işbirliği çerçevesinde Yapay Zeka Fabrikası, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde ve yürütücülüğünde düzenlenecek B-Stars AI Hızlandırma Programı'nda paydaş olarak yer alacak.

Yapay zeka ekosisteminde rekabet avantajı kazanmak isteyen girişimler için özel tasarlanan program, girişimlerin ölçeklenmesine, teknoloji ve iş geliştirme süreçlerini hızlandırmasına olanak tanıyor.

Program, yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere eğitim, mentörlük, atölye çalışmaları, vaka analizleri, teknoloji seminerleri ve yatırımcı görüşmeleri gibi kapsamlı destekler sunuyor.

Başvuruların 24 Mart'a kadar devam edeceği program, yapay zeka alanında farklı sektörlerden teknoloji odaklı girişimleri kabul ederek, onların büyüme ve ölçeklenme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

– “Girişimlerin uluslararası pazara taşınması hedefleniyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji olmadığını, iş yapış biçimlerini, üretim süreçlerini ve toplumsal dinamikleri dönüştüren ekosistem olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte rekabet edilebilmesi için girişimlerin bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Tüzgen, “B-Stars AI Hızlandırma Programı ile bu vizyonu paylaşan girişimcileri destekleyerek onları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. Yapay zekanın sunduğu sınırsız potansiyeli keşfetmek ve geleceğin teknolojisini birlikte inşa etmek için tüm yenilikçi girişimcileri programa başvurmaya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İş Bankası Grubu Yapay Zeka Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu da ülkedeki yapay zeka girişimciliği için yetkin ekosistem paydaşlarıyla yaptıkları güçlü işbirlikleri ile yenilikçi çözümleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bilişim Vadisi ve Yapay Zeka Fabrikası olarak NVIDIA ve Microsoft işbirliğinde hayata geçirdikleri yeni hızlandırma programı ile Türkiye'deki yapay zeka girişimlerini küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Karakullukçu, şunları kaydetti:

“Bu program, girişimlere ileri seviye teknik destek, kurumsal işbirliği fırsatları ve uluslararası pazarlara erişim imkanı sunarak Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu stratejik ortaklık, yapay zeka girişimlerinin büyümesini hızlandırırken, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna da önemli katkılar sağlayacaktır.”​​​​​​​