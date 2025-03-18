Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kolon kanseri değerlendirmesi haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Dağgez, ailesinde kolon veya rahim ağzı (endometrium) kanseri hikayesi olan ya da genç yaşta bu kanserlerden biriyle karşılaşan bireylerin genetik test yaptırmasının faydalı olacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mine Dağgez, Lynch sendromunun (LS), genetik geçişli bir hastalık olup özellikle kolon ve endometrium kanseri riskini artırdığını aktararak, kolon kanserinin LS'li bireylerde genç yaşlarda ve sağ kolonda ortaya çıktığı, rahim ağzı kanserinin ise LS'li kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğu bilgisini paylaştı.

Erken tanı ve düzenli takibin, LS'li bireyler için yaşam süresini uzatmada ve yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığına işaret eden Dağgez, şunları kaydetti:

“Vücudumuzda DNA tamirinden sorumlu bazı genler vardır ve LS'de bu genlerdeki bozukluklar, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına neden olabilir. Bu da kanser gelişme riskini yükseltir. LS'li bireylerde, kolon kanseri, genellikle genç yaşlarda ve sağ kolonda ortaya çıkar. Endometrium kanseri ise LS'li kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür ve hatta bazen kolon kanserinden bile önce teşhis edilebilir. Bu nedenle, LS tanısı alan bireylerin düzenli taramalara girmesi büyük önem taşır.”

Dağgez, kolonoskopi, endoskopik incelemeler ve genetik testlerin önemli olduğunu vurgulayarak, kolon kanseri belirtilerinin bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler (ishal, kabızlık veya dışkılama sıklığında değişiklik), dışkıda kan veya koyu renkli dışkı, bağırsakların tam boşalmadığı hissi, karın ağrısı veya kramp tarzı rahatsızlıklar, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli yorgunluk hissi olduğunu kaydetti.

Adet dönemi dışında veya menopoza girdikten sonra vajinal kanama, normalden uzun süren veya düzensiz adet kanamaları pelvik bölgede ağrı veya basınç hissi ve anormal vajinal akıntısının rahim ağzı kanserinin belirtileri olduğuna dikkati çeken Dağgez, “Yumurtalık (over) kanserinin belirtileri ise karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karın veya pelvik bölgede ağrı, erken doyma veya iştah kaybı, ve sık idrara çıkma veya idrar yaparken zorlanmadır” değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemlerinin LS'li hastalarda umut verici sonuçlar verdiğine dikkati çeken Dağgez, “Kadınlarda, endometrium ve over kanseri riskini azaltmak için bazı koruyucu cerrahi yöntemler de önerilebilir. Bunun yanında, aspirin gibi ilaçların kolon kanseri gelişimini önleyebileceğine dair bilimsel veriler bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.