SON DAKİKA
Şehitler Abidesi’nde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi haberi
Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı haberi
TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Brezilya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı haberi
Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı haberi
Karacabey’de motosiklet sürücüleri denetlendi haberi
Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi haberi
Azerbaycanlı gençler Bursa’da “Startech” eğitim programına katıldı haberi
Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor haberi
Şehitler Abidesi’nde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi haberi
Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı haberi
TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Brezilya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı haberi
Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı haberi
Karacabey’de motosiklet sürücüleri denetlendi haberi
Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi haberi
Azerbaycanlı gençler Bursa’da “Startech” eğitim programına katıldı haberi
Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kolon kanseri değerlendirmesi haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kolon kanseri değerlendirmesi haberi

- Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Dağgez: - "Lynch sendromlu bireylerde, kolon kanseri, genellikle genç yaşlarda ve sağ kolonda ortaya çıkar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kolon kanseri değerlendirmesi haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Dağgez, ailesinde kolon veya rahim ağzı (endometrium) kanseri hikayesi olan ya da genç yaşta bu kanserlerden biriyle karşılaşan bireylerin genetik test yaptırmasının faydalı olacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mine Dağgez, Lynch sendromunun (LS), genetik geçişli bir hastalık olup özellikle kolon ve endometrium kanseri riskini artırdığını aktararak, kolon kanserinin LS'li bireylerde genç yaşlarda ve sağ kolonda ortaya çıktığı, rahim ağzı kanserinin ise LS'li kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğu bilgisini paylaştı.

Erken tanı ve düzenli takibin, LS'li bireyler için yaşam süresini uzatmada ve yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığına işaret eden Dağgez, şunları kaydetti:

“Vücudumuzda DNA tamirinden sorumlu bazı genler vardır ve LS'de bu genlerdeki bozukluklar, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına neden olabilir. Bu da kanser gelişme riskini yükseltir. LS'li bireylerde, kolon kanseri, genellikle genç yaşlarda ve sağ kolonda ortaya çıkar. Endometrium kanseri ise LS'li kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür ve hatta bazen kolon kanserinden bile önce teşhis edilebilir. Bu nedenle, LS tanısı alan bireylerin düzenli taramalara girmesi büyük önem taşır.”

Dağgez, kolonoskopi, endoskopik incelemeler ve genetik testlerin önemli olduğunu vurgulayarak, kolon kanseri belirtilerinin bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler (ishal, kabızlık veya dışkılama sıklığında değişiklik), dışkıda kan veya koyu renkli dışkı, bağırsakların tam boşalmadığı hissi, karın ağrısı veya kramp tarzı rahatsızlıklar, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli yorgunluk hissi olduğunu kaydetti.

Adet dönemi dışında veya menopoza girdikten sonra vajinal kanama, normalden uzun süren veya düzensiz adet kanamaları pelvik bölgede ağrı veya basınç hissi ve anormal vajinal akıntısının rahim ağzı kanserinin belirtileri olduğuna dikkati çeken Dağgez, “Yumurtalık (over) kanserinin belirtileri ise karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karın veya pelvik bölgede ağrı, erken doyma veya iştah kaybı, ve sık idrara çıkma veya idrar yaparken zorlanmadır” değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemlerinin LS'li hastalarda umut verici sonuçlar verdiğine dikkati çeken Dağgez, “Kadınlarda, endometrium ve over kanseri riskini azaltmak için bazı koruyucu cerrahi yöntemler de önerilebilir. Bunun yanında, aspirin gibi ilaçların kolon kanseri gelişimini önleyebileceğine dair bilimsel veriler bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:44

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü haberi

Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:44

Pazaryeri ilçesinde Çanakkale Zaferi kutlandı haberi

Esenyurt Belediyesinden “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerleri haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:30

Esenyurt Belediyesinden “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” seminerleri haberi

Çanakkale Savaşları’nın tek kadın gazetecisi 110 yıl önce cephede yaşananları 8 mektupla aktarmış haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:30

Çanakkale Savaşları’nın tek kadın gazetecisi 110 yıl önce cephede yaşananları 8 mektupla aktarmış haberi

Sındırgı’da öğrencilerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne özel koreografi haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:30

Sındırgı’da öğrencilerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne özel koreografi haberi

Bilecik’te genç çiftçinin ürettiği 10 çeşit marul Akdeniz salatasına dönüşüyor haberi
Yerel
18 Mart 2025, 12:14

Bilecik’te genç çiftçinin ürettiği 10 çeşit marul Akdeniz salatasına dönüşüyor haberi

Çanakkale’de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi haberi Çanakkale’de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi haberi Çınarcık’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi Çınarcık’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi