Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor

KOCAELİ (AA) – SEFA TETİK – Kocaeli'nin Derince ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Hasan Durukan, bakım ve tamirini elleriyle yaptığı 1976 model minibüsüyle babasından miras kalan klasik araç tutkusunu ve çocukluk hayalini yaşatıyor.

Yaklaşık 40 yıldır bisiklet tamirciliği yapan 55 yaşındaki Durukan, çocuk yaşta babasından miras kalan klasik araç sevgisini sürdürüyor.

Yıllar içinde satın aldığı klasik araçların bakımını ve tamiratını kendi imkanlarıyla yapan Durukan, onları tekrar yollara çıkarıyor.

Bıyığının uzunluğundan ötürü etrafta “Pala Dayı” olarak da bilinen Durukan'ın 5 yıl evvel satın alarak baştan aşağı yenilediği 1976 model minibüsü ve tamirat süreci devam eden 1972 model arabası bulunuyor.

Hasan Durukan, AA muhabirine, 15 yaşından beri bisiklet tamirciliği yaptığını, klasik araç sevdasının da babasından kalma miras olduğunu söyledi.

Klasik araçların tamirini babasının yanında izleyerek öğrendiğini anlatan Durukan, klasik araçlara adeta aşık olduğunu, 1968 model minibüsünü yakın vakitte sattığını aktardı.

Durukan, şu anki aracına da çok fazla talibin olduğunu, ölene kadar satmayı düşünmediğini belirterek, aracı aldığında genel bakım tamirata soktuğunu, rengini de değiştiğini kaydetti.

– “Aşkla yapıyorum, yorulmuyorum”

Oğluna da 1972 model araba aldığından bahseden Durukan, “Otomobilin boyasını tam kazıdım, kendim yine boyayacağım. Kurban Bayramı'nda oğlumun düğünü var, ona yetiştirmeyi düşünüyoruz. İki araca da çok para harcadım, hala daha devam ediyorum. Harcadığım para gözüme gelmiyor. Bunlar bebek üzere, bakım ve ilgi istiyor. Bunları yormayacaksın nazik davranacaksın.” diye konuştu.

Durukan, klasik araçların tamiri için usta bulamadığını, kendisinin hem iş yerinde çalıştığını hem de araçları tamir ettiğini anlattı.

Tek hobisinin klasik araçlarla uğraşmak olduğunu anlatan Durukan, “Aşkla yapıyorum, yorulmuyorum. Araçta ya Ferdi Tayfur'un ya da Neşet Ertaş'ın kasetlerini dinlerim. Yolda durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Karşı şeritten geçen araçlar kesinlikle korna çalıyor. Bu mahallede beni tanımayan yoktur, tanımayanlar da bu araç sayesinde beni tanıdı. Aracın camından, çerçevesine kadar her şeyini yine yaptım.” tabirlerini kullandı.

Durukan, aracın renginin özel olarak tasarlandığını belirterek, “Rengini ben seçtim, sempatik bir renk olsun istedim. Babamın arabası da sarıydı, o yüzden de biraz bu renge tutkum var. Araçla Eskişehir, Düzce, Tekirdağ'a gittik, sorun yaşamadık. Bu araçla Almanya'ya gitsen sorun yaşamazsın.” dedi.