SON DAKİKA
“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi
Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi
Farklı hikayelere sahip binlerce insanın 130 yıllık yuvası haberi
Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi
Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü “zirveye” dikti haberi
İstanbul’un kalbinde şefkat vahası: Darülaceze 130 yaşında haberi
Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi
Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi
Farklı hikayelere sahip binlerce insanın 130 yıllık yuvası haberi
Medipol’ün idrar numunesi almayı kolaylaştıran bebek bezi 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor haberi
Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü “zirveye” dikti haberi
İstanbul’un kalbinde şefkat vahası: Darülaceze 130 yaşında haberi
Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi

Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi

- Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay: - "Hafif raylı sistem araçları, sadece yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik olarak da büyük avantajlar sağlıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi

Raylı sistem üreticisi Bozankaya, Bursa'nın toplu ulaşımına katkı sağlayacak 20 adet hafif raylı sistem aracı üreteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme kapsamında üretilecek araçlar, Bursa'nın kentsel mimarisine uygun şekilde tasarlanacak. Mevcut BursaRay hattı ile Bursa Emek Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacak yeni raylı sistemin, yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle şehrin trafik yükünü hafifletmesi planlanıyor.

Toplam 284 yolcu yaşıma kapasitesine sahip araçlar, 28 metre uzunluğunda ve 2,65 metre genişliğinde tasarlanacak. Çift yönlü sürüş özelliğiyle farklı çalışma koşullarına uyum sağlayacak araçlar, yüzde 6 eğim tırmanma özelliğiyle zorlu hat koşullarında da yüksek performans gösterebilecek.

Hafif raylı sistem araçları, daha yüksek yolcu taşıma kapasite ile çalışan kentsel bir tramvay sistemler olarak biliniyor. Geleneksel tramvaylardan daha hızlı, metro vagonlarından daha hafif yapıya sahip araçlar, ağır raylı sistemler ile karşılaştırıldığında düşük maliyetleri ve artan güvenilirlikleri ile öne çıkıyor.

– “Teknolojimizi şehirlerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yerel yönetimlerin ve toplu taşıma hizmetlerini sağlayan kuruluşların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bozankaya, “Hafif raylı sistem araçları, şehirlere özel olarak tasarlanıyor ve bu sayede her şehre özgü ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebiliyor. Teknolojimizi şehirlerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bursa da bu alandaki en son projelerimizden biri olarak büyük bir öneme sahip.” açıklamalarında bulundu.

Bu projeyle Bursa'nın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacaklarına dikkati çeken Günay, “Hafif raylı sistem araçları, sadece yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik olarak da büyük avantajlar sağlıyor. Bu tür projeler, geleceğin ulaşım teknolojilerini şekillendirmek adına önemli bir adım.” ifadelerini kullandı.

Bursa
Hafif
Raylı Sistem

İlgili Haberler

Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 10:30

Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:44

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:40

Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:34

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi

Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:34

Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi

Edirne’de sis etkili oldu haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 09:26

Edirne’de sis etkili oldu haberi

Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi