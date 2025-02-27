Burgan Bank ON, dijital bankacılıkta hedef büyüttü haberi

Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON, 3 yılda 1 milyon müşteriyi aşarak büyümesini sürdürürken, 2025 sonuna kadar 2 milyon, 5 yıl içinde ise 5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

ON Dijital Bankacılık, yenilenen mobil uygulaması ve yıllık kart ücreti olmayan kredi kartıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Ortalama 5 dakikada tamamlanan uzaktan müşteri edinim süresiyle dikkati çeken platform, Türkiye'nin en büyük üç dijital bankasından biri olmayı hedefliyor.

Burgan Bank ON Dijital Bankacılığın hedef ve yeniliklerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, Türkiye'de dijital bankacılık kullanımının hızla artarak kullanıcı sayısının 120 milyona ulaştığını belirtti.

Özcan, sektörün yılda ortalama yüzde 10 ila yüzde 20 arasında büyüdüğüne dikkati çekti.

– ON'lular 3 yılda 53 milyon lira tasarruf etti

ON Dijital Bankacılık'ın 3 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyon müşteriyi aştığını aktaran Özcan, yıl sonuna kadar bu rakamın 2 milyona çıkarılmasının, 5 yıl içinde ise 5 milyon müşteriye ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Özcan, “Türkiye Bankalar Birliği'nin Ocak 2025 Uzaktan Müşteri Edinimi Raporu'na göre, sektörde artık her iki yeni müşteriden biri bankacılık hizmetlerine uzaktan erişiyor. ON Dijital Bankacılık olarak biz de 2024'te uzaktan müşteri ediniminde sektör ortalamasının 3,7 katı büyüdük.” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeyle elde edilen maliyet avantajını müşterilere sunduklarını belirten Özcan, ücretsiz havale, EFT ve FAST işlemleri sayesinde şimdiye kadar 53 milyon liradan fazla tasarruf sağladıklarını söyledi.

Özcan, “Ayrıca ON müşterilerimize özel kredide düşük, mevduatta yüksek faiz oranları sunuyoruz. Çok yakında başlayacak olan yurt dışı para transferi ve kripto para borsalarında para transferi hizmetlerini de müşterilerimize ücretsiz olarak sunacağız.” bilgisini verdi.

ON Dijital Bankacılık'ın, artan müşteri sayısı ve “rahat bankacılık” anlayışına uygun olarak mobil uygulamasının yenilendiğini aktaran Özcan, “Öncelikli amacımız müşterilerimizin günlük yoğun iş akışında da bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmeleri ve yatırımlarına birkaç tıkla yön verebilmeleri. Şu anda uygulamamız üzerinde müşterilerimiz, günde ortalama sadece 3 dakika harcayarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, yeni tasarım sayesinde kullanıcıların en sık kullandıkları fonksiyonlarla uygulama ekranını kişiselleştirebildiğini ve işlemlerini daha hızlı yapabildiğini anlattı.

– Yatırım alternatifleri genişletildi

ON Dijital Bankacılık'ın yenilenen mobil uygulamasında, yatırım odaklı hizmetleri farklılaştırarak sunduğuna işaret eden Özcan, yatırım iştahı yüksek, genç bir müşteri kitlesine hitap ettiklerini söyledi.

Özcan, “Dijital bankalarını sadece günlük bankacılık işlemlerinde değil, yatırım işlemlerinde de kullanmak istediklerini biliyoruz. Biz de onların ihtiyaçlarını dikkate alarak, Burgan Bank Özel Bankacılık'ın yatırım alanındaki deneyimlerinin verdiği güçle yatırım ürün yelpazemizi genişlettik. ON FX, hisse senedi, VIOP, fon ve ON ROBO ile yatırım odaklı dijital bankacılık deneyimini de farklılaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ON Kredi Kartı'nın 2025'te önemli bir büyüme alanı olacağını dile getiren Özcan, sektörde kredi kartlarına yönelik alışılagelmiş uygulamaları değiştirdiklerini vurguladı.

Özcan, “Yıllık kart ücreti ve farklı kullanım masrafları birçok kullanıcı için önemli bir yük oluşturuyor. Biz bu anlayışı değiştiriyor, yıllık kart ücreti olmayan, avantajlı ve kazandıran bir kredi kartı deneyimi vadediyoruz. ON Kredi Kartı ile market, restoran gibi pek çok farklı sektörden yapacakları harcamalarda aylık kullanımda yüzde 15'e varan indirim kazandıran bir deneyim sunacağız. Kredi kartımızdan, yıllık kart ücreti almayarak 'Dünya döndükçe havale, EFT, FAST ücreti almıyoruz' taahhüdümüzü sürdüreceğiz.” diye konuştu.

– Her yeni ON müşterisi için 1 kap mama

ON Dijital Bankacılık'ın sosyal sorumluluk projelerine de değinen Özcan, bu kapsamda Kurtaran Ev Derneği ile yürütülen “Pati Dostları” projesini hayata geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Özcan, proje kapsamında sokak hayvanlarının bir yıllık mama, barınma ve veteriner masraflarını karşıladıklarını, her yeni ON müşterisi adına bir kap mama bağışladıklarını aktardı.

Hayvan sahiplenme ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal bilinci artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özcan, eğitim ve çevre gibi farklı alanlarda projeler geliştirerek topluma, çevre ve dünyaya katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özcan, bankanın finansal teknolojilerle entegre bir vizyonla hareket ettiğini ve bu vizyon kapsamında yakın zamanda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dijital dünyada durmak yok, hedeflerimiz yüksek. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük 3 dijital bankasından biri olma hedefiyle ilerliyoruz. Bu hedefe giden yolda, ekosistem ve fintech işbirliklerini stratejik olarak önemsiyoruz. Özellikle fintech ve retailtech alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yaparak, yalnızca finansal getiri sağlamayı değil, aynı zamanda girişimcilik ekosistemine de katkı sunmayı amaçlıyoruz.”