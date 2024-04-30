HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa Haberleri »

20 Günlük Kuzu Sahibinin Peşinden Ayrılmıyor

Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert’in 25 koyunu doğum yaptı. İkiz kuzu doğuran koyunlardan biri, yavrularından birini sahiplenmedi.

Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya “Osman” ismini verdi.

Biberonla beslenmeye alışan kuzu, sahibinin peşinden ayrılmamaya başladı.

İLGİLİ HABER Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kişi Kaçmaya Çalışırken Vurularak Durduruldu
Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Şerif Mert, AA muhabirine, “Osman” ile aralarında farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.

Bazı günler onu eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini belirten Mert, “Osman”ın artık evladı gibi olduğunu ifade etti.

“Osman” ile arkadaş gibi vakit geçirdiklerini dile getiren Mert, şunları söyledi:

“15 koyunla başladık. İki senedir hayvancılık yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımız 50’nin üzerine çıktı. Yeni doğan kuzularımız var. Yavrulama dönemi henüz bitmedi. Yaklaşık 35 kuzumuz var, bunlardan biri de ‘Osman’ dediğimiz kuzumuz. Annesi ikiz doğum yaptı, birini kabul etmedi. Biz de buna anne baba olduk. Aileden biri oldu. Biz besleyip büyütüyoruz. Annesinden süt sağıp biberonla besliyoruz. O da bizi bırakmadı. Birlikte arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Henüz 20 günlük. Önümüzdeki haftalarda merada ot yemeye başlayacak ama bizden de ayrılmıyor. Arabaya biniyor. Bazen koşup odamıza kadar giriyor.”

Kuzunun artık yanından ayrılmadığını belirten Mert, “Geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe gittik. Arabanın kapısını kapatmadan peşimden atlamış, beraber markete girmiş. Haberim yoktu. Markete girdiğimde insanlar, ‘Ne kadar güzelmiş bu.’ deyince arkama dönüp baktığımda ‘Osman’ı gördüm. Oradan bir kişi videolarımızı çekip sosyal medyada paylaşmış. ‘Osman’ bir anda gündem oldu, meşhur oldu.” ifadelerini kullandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

Karacabey’de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 2 Kişiden Biri Tutuklandı

Bursa’da Haciz İşlemine Giden İcra Memuru İle Avukatları Darbeden 2 Şüpheliye Gözaltı

16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa’da Yapıldı

Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Bursa’da Kadim Mekanlar Akademisi’nin İkinci Durağı Yeşil Külliyesi Oldu

Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı

Migren Hastalarına Uygulanan Aşı Yöntemiyle Ağrılar Azaltılabilir

İstanbul’da 1 Mayıs Tedbirleri

Ayçiçeği Ekili Arazilerde Yabancı Ot Kontrolü Yapıldı

Fatih’te Bir Kişinin Darp Sonrası Gasbedildiği Anlar Güvenlik Kamerasında

Tekirdağ’da Yeşil Reçeteye Tabi 1302 Hap Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltında

Lufthansa Grubu 1. Çeyrekte 734 Milyon Avro Net Zarar Açıkladı