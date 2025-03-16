Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi

CEM ŞAN – Bursa'da seyyar tezgahta börek satarak gıda sektörüne giren, daha sonra açtığı şubelerle faaliyet gösteren girişimci, devreye aldığı 10 bin metrekarelik üretim tesisiyle 100 ülkeye tatlı satıyor.

Henüz 12 yaşındayken 1970 yılında üç tekerlekli tezgahında su böreği ve baklava satışıyla sektöre adım atan Yüksel Aktaş, ilk dükkanını 1983'te açtı.

Zamanla yeni şubelerle işini büyüten Aktaş'ın kurduğu firma, yaklaşık 200 baklava çeşidi ve diğer ürünlerle sektörde faaliyet göstermeye başladı.

Artan talep üzerine üretim tesisini büyütme kararı alan Aktaş, Nilüfer ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni imalathane açtı. Buradaki tesiste 200 kişi istihdam eden Aktaş, başta Rusya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapıyor.

– “Böyle bir tesisin benzeri yok”

Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, AA muhabirine, 12 yaşından 17 yaşına kadar üç tekerlekli arabada su böreği sattığını söyledi.

Daha sonra ustalardan mesleği öğrenerek ilk iş yerini 1983 yılında açtığını ifade eden Aktaş, çalışarak yeni şubeler açtığını ve bugünlere geldiğini anlattı.

Yaklaşık 40 şubeyle perakendeciliği öğrendikten sonra yurt dışına açılmaya karar verdiklerini belirten Aktaş, diğer ülkelerdeki gıda fuarlarına katılarak stant açtıklarını dile getirdi.

Aktaş, şubelerin çoğunu kapatarak ihracata odaklandıklarını belirterek, “Halihazırdaki üretim merkezimiz bize küçük gelmeye başlamıştı. Biz de Nilüfer ilçesinde 10 bin metrekarelik modern bir üretim tesisi kurduk. Tesisimizde el değmeden hamur yoğurma ve açma makinesi, yağlama makinesi, dilimleme makinesi, şerbetleme makinesi, ceviz-fıstık atma makinesi gibi makinelerle üretim yapıyoruz. Bursa'ya güzel bir tesis kazandırdık. Böyle bir tesisin benzeri yok.” ifadesini kullandı.

– “Dünyanın dört bir yanına bu ürünlerimizi gönderiyoruz”

Bu tesisi ihracat odaklı açtıklarını belirten Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda 5 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tesisimizi ihracatımıza göre hazırladık. Dünyanın birçok ülkesinde katıldığımız fuarlarda baklavayı ve firmamızı tanıttık, tanıtmaya da devam ediyoruz. Amacımız dünya çapında baklavacı olmak. Rusya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Dubai, Almanya, Fransa, Singapur başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına bu ürünlerimizi gönderiyoruz.”

Aktaş, tesisi kurarken teknolojiye ayak uydurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“350-400 kişinin çalışabileceği büyüklükte bir tesis yaptık. Un, yağ, fıstık, ceviz, yani baklavada kullanılan malzemelerin ayrı depoları var. Soğuk hava depomuz var. Şu anda 200 çeşit baklava üretiyoruz. Kadayıfın, künefenin de 50 çeşidini yapıyoruz. Aynı zamanda Bursa Uluslararası Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim var. Gastronomi turizmiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Burayı turistlerin gelip gezebileceği, üretim aşamalarını görebileceği şekilde tasarladık. Türkiye'yi temsil edecek bir tesis yaptık. Turistler buraya randevu ile gelip tesisi gezerek üretim aşamalarını görecekler. Gazianteplilerden Allah razı olsun. Biz onların ekmeğini yiyoruz. Mesleğimizi onlardan öğrendik, modern tesisi Bursa'ya kazandırdık.”

– “Ramazanda fıstıklı ve cevizli baklava ön plana çıkıyor”

Ramazan ayında baklavaya talebin attığına değinen Aktaş, “Fıstıklı ve cevizli baklava ön plana çıkıyor ama öyle bir duruma geldik ki soğuk baklava ve Sütlü Nuriye tatlısı da olmazsa olmazların içine girdi. Soğuk baklava gerçekten hafif bir baklava. Sıcak havalarda insanlar hafif tatlı olarak soğuk baklavayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra güllacımız var. Bol cevizli yapıyoruz. Ramazanda her akşam gelip devamlı alan müşterilerimiz oluyor.” diye konuştu.

Üretim tesisinde AR-GE merkezi de açtıklarını, yeni ürün ve tatlı reçetesi çalışmalarını da burada yürüttüklerini dile getiren Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile beraber baklava üzerine AR-GE çalışması yaparak sıfırın altında 18 derecede 1 yıl dayanan baklava imal ettiklerini sözlerine ekledi.