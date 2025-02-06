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Bursa’da Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı haberi
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Bursa’da Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açılış töreni yapıldı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kültür ve Kültür Me...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açılış töreni yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kültür ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bozbey, Türkiye'de geçmiş yıllarda meydana gelen afetleri hatırlatarak, meydana gelebilecek her türlü afete hem Türkiye hem de Bursa'nın hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sistematik biçimde afet hazırlıklarını sürdürerek olası bir afette can kaybı yaşanmamasını sağlamayı hedefleyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Bozbey, “AFAD ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalarla, açılışını yaptığımız ve kente dair tüm bilgilerin toplanacağı, değerlendirileceği bu alanda ilk müdahaleler kısa sürede yapılacak.” dedi.

Bozbey, ilerleyen dönemde AKOM'u geliştirerek teknolojik olarak çok daha yüksek donanımlı bir yer haline getireceklerini belirterek, “Düşüncemiz burayı geliştirmek. Bugün burada AKOM'u açıyoruz ancak önümüzdeki süreçte AKOM'un kendine ait bir binasıyla birlikte daha nitelikli ve teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan müstakil bir yapıya dönüştürüp oradan tüm kenti kontrol etmeyi hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Kentte hava kirliliğine sebep olan işletmelerin ivedilikle aksiyon alması gerektiğini belirten Bozbey, konunun takipçisi olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepsini tek tek takip ediyoruz. Bu kentin her bireyi bizim için önemlidir. Biz toplumun sağlığını öncelikli olarak düşünüyoruz. Orada her kim havayı kirletiyorsa bizim radarımızdır ve çok net de açıklamasını yaparız. İster mahkemeye versinler, ister bir yere şikayet etsinler toplumla onları karşı karşıya getiririz. Çünkü yasa diyor ki 'Sen hangi işletmeyi yaparsan yap çevreyi kirletmeyecek tedbirleri almak zorundasın'. Biz onların yasaya uymasını bekliyoruz. Çünkü bizim için o da bir afettir.”

Konuşmanın ardından Başkan Bozbey ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek AKOM hizmete açıldı.

Afet
Akom
Bozbey
Yap

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