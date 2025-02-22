Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle çatı hasar oluştu.
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