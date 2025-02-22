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Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbarla...