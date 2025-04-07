Bursa’da çarpışan kamyonla hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı haberi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhangazi istikametinden Gölyaka yönüne giden Mehmet Ç. (66) idaresindeki 16 Y 1055 plakalı kamyon, Göl Yolu Pompa İstasyonu mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Y. (45) yönetimindeki 16 VM 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazada, araçlarda sıkışan sürücüler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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