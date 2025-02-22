Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı panelvan, Yalova-Bursa kara yolunda Avni İnci (72) idaresindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvanın sürücüsü Bozdağ araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bozdağ, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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