SON DAKİKA
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi
İstanbul’da “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenlendi haberi
Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
Bursa’da dalgıçlar Marmara Denizi’ndeki yoğun müsilajı görüntüledi haberi
İstanbul’da “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenlendi haberi
Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi

Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı panelvan, Yalova-Bursa kara yolunda Avni İnci (72) idaresindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari ara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı panelvan, Yalova-Bursa kara yolunda Avni İnci (72) idaresindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvanın sürücüsü Bozdağ araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bozdağ, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler

Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:40

Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi

Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:34

Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:24

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:24

Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 12:34

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 12:24

Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi

Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi