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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Bursa’da iki üniversiteyle denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da iki üniversiteyle denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği yapıldı haberi

BURSA (AA) – Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, işbirliği protokolünü imzalayarak hayata geçirdi.

Törende konuşan Başsavcı Solmaz, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iki üniversiteyle işbirliği yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli memurların mesleki gelişimleri, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitiminin iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda üniversitelerimizden eğitim desteği alınması, üniversitelerde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde akademik çalışma yapması, üniversitede okuyan öğrencilerin müdürlükte staj yapmaları, üniversitelerin ihtiyaç duyması halinde boya badana, temizlik ve çevre düzenlemesi konularında kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerden istifade edilmesi konularında bugün işbirliği protokolünü imzalamak için birlikteyiz.”

Solmaz, protokolden, 134 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile 14 bin 773 yükümlü, üniversitede görevli akademik personel ve staj yapmak isteyen öğrencilerin yararlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Rektörler Prof. Dr. Yılmaz ile Prof. Dr. Çağlar da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Törene, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer ilgililer katıldı.

Bursa
Denetimli Serbestlik
Protokol

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