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Bursa’da kaza yapan servis minibüsünde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da alt geçidin duvarına çarpan servis minibüsünde sıkışan sürücü yaralandı.Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis minibüsü yol kenarındaki alt geçidin duvarına çarptı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kaza yapan servis minibüsünde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı haberi

Bursa'da alt geçidin duvarına çarpan servis minibüsünde sıkışan sürücü yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Fatih K. (43) idaresindeki 16 S 2136 plakalı servis minibüsü yol kenarındaki alt geçidin duvarına çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Fatih K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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