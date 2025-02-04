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Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
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Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla hayata geçirilen "Kütüphaneden Kampüse" adlı eğitim programı başladı.Kütüphaneden Kampüse Programı için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla hayata geçirilen “Kütüphaneden Kampüse” adlı eğitim programı başladı.

Kütüphaneden Kampüse Programı için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insan odaklı anlayışı yönetimde de sürdürdüklerini ve bunu kentte yaşayanların desteğiyle başardıklarını belirtti.

Eğitimde parlayan bir Yıldırım ilçesi inşa etmek için ilçeye yeni kültür yaşam merkezleri ve uyumayan kütüphaneler kazandırdıklarını aktaran Yılmaz, öğrencilere ev ortamında ders çalışma imkanı sundukları kütüphaneler sayesinde binlerce gencin üniversiteye yerleşmelerinde katkı sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, ilçedeki kütüphanelerin 75 bin 537 aktif üyesi olduğunu dile getirdi.

Hizmete sundukları bu mekanlarda Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, “Bugün ise üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız 'Kütüphaneden Kampüse' adlı programın startını veriyoruz.” dedi.

Yılmaz, belediye olarak gençlere maddi ve manevi her türlü her imkanı sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programla üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi deneme sınavlarından soru çözümüne, akademik programlardan meslek tanıtımlarına, birebir öğrenci takibinden motivasyon programlarına kadar yıl boyunca destekleyeceğiz.”

Bu program kapsamında öğrenci kulüpleri oluşturacaklarını aktaran Yılmaz, eğitim programından faydalanmak isteyen öğrencilerin “enler kulübü”ne üye olacağını dile getirdi.

Yılmaz, hizmet verilen öğrencilerin kayıtlarının ve gelişimlerinin de bu kulüp vasıtasıyla takip edileceğini belirterek, programın kapsamı hakkında şu bilgileri verdi:

“Enler kulübü üye kartına sahip gençler belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli şekilde deneme sınavları yapacağız. Kendilerini ölçtüğü deneme sınavlarında derece yapan öğrencilere ve eğitim koçlarına çeşitli hediyeler verilecek. Belirli periyotlarla düzenlenecek deneme sınavlarında öğrenciler çözemediği soruları alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek çözebilecek. Gençlere meslek tanıtımları yapılarak doğru meslekleri tercih etmeleri için mentörlük yapılacak ve düzenlenecek üniversite gezileri ile genç kuşaklar Türkiye'nin öncü üniversitelerini yerinde görerek üniversite imkanlarını öğrenme fırsatı bulacak.”

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise Yıldırım Belediyesinin hayata geçirdiği “Uyumayan kütüphane”leri, “Kütüphaneden Kampüse” projesiyle daha da zenginleştirdiğini dile getirerek, bu projede katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenci danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından öğrencilere sunum yapıldı.

Belediye
Genç
Öğrenci
Sınavları
Üniversite

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