Bursa’da lise öğrencileri için kariyer günleri etkinliği düzenlendi haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere üniversite ve meslek tanıtımı yapıldı.

İnegöl Belediyesi Spor Salonu'nda belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda yaklaşık 9 bin lise öğrencisi üniversiteler ve mesleklerin çalışma alanları, görevleri ve kariyer olanakları hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte 24 üniversite ve 26 meslek standı olmak üzere toplam 50 stant açıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'nın açtığı stantlarda jandarmanın arama kurtarma köpeği “Yürek” ile narkotik dedektör köpeği “Liz”, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.