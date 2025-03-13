Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mudanya-Bursa kara yolu Aydınpınar mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BLR 926 plakalı motosiklet, bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
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