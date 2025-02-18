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Bursa’da “Muhtarlar Korosu” konser verdi haberi
Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalan kişi yaralandı haberi
Bursa’da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bilecik’te kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı haberi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Bab-ı Ali Toplantısı’na katıldı haberi
“Asım Gültekin Dergicilik Okulu” ve “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu” öğrencileri mezun oldu haberi
Vildan Atasever, oyunculuk hayatını ve ilk tiyatro deneyimini anlattı: haberi
Küçükçekmece’de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Urso’dan Baykar’a ziyaret haberi
Koç Holding geçen yıl 65,8 milyar dolar gelir elde etti haberi
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Bursa’da “Muhtarlar Korosu” konser verdi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, "Muhtarlar Korosu" konser verdi.Barış Manço Kültür Merkezi'nde düze...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Muhtarlar Korosu” konser verdi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından organize edilen “Bursa'da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri kapsamında, “Muhtarlar Korosu” konser verdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Serkan Kiviz yönetti.

Gecede sahne alan Muhtarlar Korosu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarı orkestra eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan şef, orkestra ve koro uzun süre alkışlandı.

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