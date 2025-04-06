Bursa’da otizmli çocuklar “vosvoslarla” şehir turu attı haberi

Bursa'da otizmli çocuklar ve aileleri, mavi balonlarla süslenen “vosvoslarla” şehir turu attı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen farkındalık konvoyuyla otizme dikkat çekildi.

Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen “vosvoslarla” renkli görüntülere sahne olan şehir turu attı.

Beşevler Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal​, her zaman otizmli çocukların yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik, şehir turundan sonra başlangıç noktasında hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.