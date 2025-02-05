SON DAKİKA
Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Sultangazi’de gecekondudan atölyeye sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi
Yalova’da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı haberi
Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi
Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Sultangazi’de gecekondudan atölyeye sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi
Yalova’da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı haberi
Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi
Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Süleymaniye Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'ndeki kavşakta, İbrahim İ, yönetimindeki 16 UH 171 plakalı otomobil ile Emre Murat S. (22) idaresindeki 16 BOY 051...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'ndeki kavşakta, İbrahim İ, yönetimindeki 16 UH 171 plakalı otomobil ile Emre Murat S. (22) idaresindeki 16 BOY 051 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler

Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 16:24

Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi

Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 16:20

Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi

Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 16:10

Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi

Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 16:10

Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi

Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 15:54

Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 15:44

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi