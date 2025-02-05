Bursa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Ahmet Akyol Caddesi'ndeki kavşakta, İbrahim İ, yönetimindeki 16 UH 171 plakalı otomobil ile Emre Murat S. (22) idaresindeki 16 BOY 051 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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