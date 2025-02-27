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Bursa’da ramazan öncesi fırın ve pastanelerde denetim yapıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırın ve pastanelere yönelik denetim yapıldı.Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, fırınların bağlı bulundukları odalar tarafından belirlenen fiyat tarifesini işletmelerinde okunaklı b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ramazan öncesi fırın ve pastanelerde denetim yapıldı haberi

Bursa'da ramazan ayı öncesinde fırın ve pastanelere yönelik denetim yapıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, fırınların bağlı bulundukları odalar tarafından belirlenen fiyat tarifesini işletmelerinde okunaklı bir şekilde asmaları ve tarifede belirtilen gramaja uymaları konusunda kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, işletmelerin Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından beyaz ekmeğin 240 gramını 15 lira, Ramazan pidesinin 370 gramını ise 30 lira olarak belirleyen tarifeye uyup uymadığını denetledi.

Yapılan gramaj kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere para cezası verildi.

Pastanelerde, ürün etiketlerinin okunaklı bir şekilde asılması ve fiyat listesinin işletmenin önüne ve masaların üzerine görünür şekilde yerleştirilmesine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlere katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar, fiyat listesi bulundurmayan işletmelere ise her ürün için 3 bin 166 lira ceza uygulandığını kaydetti.

Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

Lira

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