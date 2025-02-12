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Bursa’da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da “Meddah ve Cellat” oyunu ilk kez sahnelendi haberi
Bursa’da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi haberi
Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi
Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi
Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
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Bursa’da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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