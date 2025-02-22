Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstihbarat Şubesi desteğiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve 2 ilçede, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, 12 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve 120 ekip olmak üzere 1000 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Polis, operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 1,5 kilogram esrar, yeşil reçeteyle satılan 325 hap, 4 tabanca, 31 fişek, 2 tüfek, 52 kartuş, 73 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.