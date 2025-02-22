SON DAKİKA
Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi
Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi
Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstihbarat Şubesi desteğiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve 2 ilçede, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, 12 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve 120 ekip olmak üzere 1000 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Polis, operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 1,5 kilogram esrar, yeşil reçeteyle satılan 325 hap, 4 tabanca, 31 fişek, 2 tüfek, 52 kartuş, 73 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlgili Haberler

Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 17:20

Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi

Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 17:14

Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi

İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:54

İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi

Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:50

Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi

Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:50

Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:44

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi

Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi