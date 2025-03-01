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Kocaeli’de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı haberi
Serebral palsili milli tekvandocu madalyaya doymuyor haberi
Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi
Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu haberi
Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
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Bursa’daki dezavantajlı çocuklar Uludağ’da eğlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) düzenlenen "Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun" adlı proje kapsamında, dezavantajlı çocuklar, teleferikle çıktıkları Uludağ'ı gezdi, kar topu oynayıp, kızakla kaydı.TÜRSAB Güney...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’daki dezavantajlı çocuklar Uludağ’da eğlendi haberi

Bursa'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) düzenlenen “Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun” adlı proje kapsamında, dezavantajlı çocuklar, teleferikle çıktıkları Uludağ'ı gezdi, kar topu oynayıp, kızakla kaydı.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden 78 çocuğu Uludağ'a götürdüklerini söyledi.

Çocukların Uludağ'da verimli ve eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Saraçoğlu, “Hepsi çok heyecanlı. Bizden sürekli etkinlik bekliyorlar. İçlerinden gelecekte turizme yönlendirebileceğimiz minik kardeşlerimiz de olacak. Onun için de çaba sarf ediyoruz. Dezavantajlı olan çocuklarımız, evlatlarımız bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç duyuyor.” diye konuştu.

Saraçoğlu, proje kapsamında halkın turizm algısını yükseltmek, farkındalık oluşturmak istediklerini, 10 rotada, 50'şer kişilik gruplara çeşitli gezi etkinlikleri düzenlediklerini de dile getirdi.

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