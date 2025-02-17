SON DAKİKA
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi

Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi

BURSA (AA) - Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene "aile" temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eği...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'na katılacak öğrenciler, bu sene “aile” temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Bursa Valiliğinde gerçekleştirildi.

Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak yarışma için paydaş kurum yetkililerince imza atıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneğin devamı olarak yarışmanın 5'incisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ayyıldız, yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi dileğinde bulunarak, “Paydaş kurumlar hem destek sunmakta hem de bu işin içinde yer almaktadır. Bu anlamda, Bursa'da bir farkındalık oluşturmakta, liseli gençlerimize ve Bursa'mıza bir heyecan katmaktadır. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla yarışmanın temasının “aile” olarak belirlendiğini aktardı.

Evkuran, yarışmanın amacının gençlerin küçük yaşta medyaya ve film sektörüne ilgisini artırmak olduğunu ifade ederek, 17 Mayıs'ta gala gecesi ve ödül töreni düzenleneceğini bildirdi.

Toplantıya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal katıldı.

Aile
Bursa
Yarışmanın

İlgili Haberler

Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:54

Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:40

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:34

Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi

Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:30

Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi

MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi