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Kırklareli’nden kısa kısa haberi
BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
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BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
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BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi

BURSA (AA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu'nun (BUSADER) sürdürülebilirlik çalışmaları ve Bursa için 2025 yılı hedefleri açıklandı.BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, federasyonca düzenlenen basın ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu'nun (BUSADER) sürdürülebilirlik çalışmaları ve Bursa için 2025 yılı hedefleri açıklandı.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, federasyonca düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılında çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik noktalarında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Bursa Göynüklü'de “BUSADER Ormanı” adı verilen ağaçlandırma projesini başlattıklarını kaydeden Özgüle, temsili ağaç dikiminin 25 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zerrin Özgüle, çevresel sürdürülebilirlik konusunda kararlı olduklarının da altını çizerek, plastik ve kağıt atıkların toplanacağı “BUSADER atık toplama konteyneri” oluşturulacağını açıkladı.

Özgüle, pilot bölge seçilen Nilüfer ilçesinde hayata geçirilecek projeden sağlanacak katkının öğrencilerin eğitim burslarına ve sokak hayvanlarına aktarılmasının planlandığını belirtti.

Zerrin Özgüle, Bursa Teknik Üniversitesinde sürdürülebilirlik eğitimleri, Necatibey Kız Meslek Lisesinde ise eski giysi ve aksesuarlardan değiştirilip dönüştürülen tasarımlarla bir defile gerçekleştirilmesi hedeflendiğini anlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2024 Şubat'ta BUSADER İlkokulunun açılışını yaptıklarını hatırlatan Özgüle, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, kişisel gelişimleri ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların 2025'te de devam edeceğini duyurdu.

Özgüle, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla geçen yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasıyla “Tıp Bayramı Konseri” düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'yla “Cumhuriyetimizin Doktorları” tiyatral konferansı düzenleneceğini açıkladı.

“Yenilenebilir çevre, sürdürülebilir dünya için el ele” sloganıyla yola çıktıklarını ve çalışmalarını bu motivasyonla yürüttüklerini belirten Özgüle, yıl içinde çeşitli projelerin de devam edeceğini bildirdi.

Sürdürülebilir

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