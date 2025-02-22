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Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
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Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
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Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
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Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.Gürpınar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek itfaiye ekiplerine haber ver...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gürpınar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otomobilin yokuş yukarı çıkmak isterken yolun kaygan olması nedeniyle çıkamadığı ve o esnada yanmaya başladığı ileri sürüldü.

Aynı noktada bazı sürücülerin de yine otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çektikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobil

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