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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi ...