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Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi
Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi
Çanakkale’de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Gemi

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