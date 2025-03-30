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Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt’tan küçük Şennur’a doğum günü sürprizi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden kız çocuğunun doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.Kenan Kurt, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü aracılığıyla kendisini doğum gününe davet eden Şennur'u, Fevzipaşa Mahall...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt’tan küçük Şennur’a doğum günü sürprizi haberi

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, kendisini davet eden kız çocuğunun doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

Kenan Kurt, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü aracılığıyla kendisini doğum gününe davet eden Şennur'u, Fevzipaşa Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Küçük kızın annesi, ablası ve kardeşleriyle bir araya gelen Kurt, daha sonra mahalledeki çocuklarla Şennur'un doğum gününü kutladı.

Şennur'a, sağlıklı ve mutlu yıllar dileyerek hediye takdim eden Kurt, neşelerine ortak olduğu çocuklarla keyifli anlar geçirdi.

Emniyet Müdürü Kurt, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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