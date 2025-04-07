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Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayta’dan köy okuluna ziyaret haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başladığı ilk gün Çınarlı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.Türkiye genelinde ara tatilin ardından öğrencilerin okullara dönmesiyle y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayta’dan köy okuluna ziyaret haberi

Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başladığı ilk gün Çınarlı Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Türkiye genelinde ara tatilin ardından öğrencilerin okullara dönmesiyle yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yeni dönemin ilk gününde Çınarlı Köyü İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Hayta, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Hayta, öğrenci ve öğretmenlere yeni döneme ilişkin başarı dileklerini iletti.

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